4 علامات بسيطة تكشف الأموال المزورة.. «عشان تبعد عن الوقوع في فخ النصب»

حالة من التشكيك أصبحت تسيطر على الكثير من المواطنين عند التعامل مع الآخرين بنظام الكاش، إذ أصبحت طرق النصب عليهم عن طريق توزيع الأموال المزورة أمر شائع خلال الفترة الأخيرة، ما يجعلهم حريصين على التأكد من صحة تلك الأموال، حتى لا يحصلون على أموال مزيفة.

واهتماما بما يشغل بال المتابعين والقراء، ويبحث عنه المواطنون عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية التفريق بين الأموال المزورة والحقيقية، وفق ما أوضحه البنك المركزي في بيان سابق له، وجاءت تلك الحيل كالتالي:

كيفية اكتشاف الأموال المزورة

يمكن التفرقة بين الأموال الحقيقة والأموال المزورة بعدة حيل وطرق مختلفة، وجاءت تلك الطرق وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، كالتالي:

1- حيلة الضوء

من الممكن أن يتم استخدام الضوء كحيلة للمواطنين حتى يتمكنوا من اكتشاف العملات المزورة من العملات الحقيقية، إذ أن هناك رسومات خفيفة موجودة في الخلفية، لا تظهر إلا من خلال تعرض تلك الأموال للضوء أو أشعة الشمس، لذلك يجب البحث عن تلك الرسومات باستخدام الضوء، وفي حالة عدم ظهورها، لا يجب أن يتم التعامل بتلك الأموال على الإطلاق.

2- حيلة المياه لفرك العملة الورقية

ويمكن للراغبين عن الكشف عن العملات الورقية لمعرفة ما إذا كانت مزورة أم لا استخدام المياه كحيلة للكشف عن حقيقتها، فعندما يقوم المواطن ببل إصبعه وفرك العملة الورقية، وفي حالة مسح الرسومات الموجودة على الأموال تكون في تلك الحالة الأموال مزورة.

3- التأكد من ملمس الرقم الخاص بقيمة العملة

يجب على المواطنين عند التعامل بالأموال الورقية التأكد من ملمس الرقم الخاص بقيمة العملة الورقية، وفي حالة إذا كانت ملمس الرقم الخاص بالقيمة ناعما، فقد يشير ذلك إلى أن تلك الأموال مزورة.

4- التأكد من جودة الشريط الفضي في منتصف العملة الورقية

من أكثر الأشياء التي تمكن المواطنين من التأكد من حقيقة تلك الأموال، فعادة ما يكون الشريط الموجود في الأموال الحقيقة لونه فضي لامع، ولكن في حالة تقليده في الأموال المزورة يميل لونه إلى الأسود بعض الشيء.