أستاذ تمويل: مؤتمر الحكومة هدفه مكاشفة ومصارحة المواطنين

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المؤتمر الحكومي الأخير جاء في إطار من المكاشفة والمصارحة مع المجتمع والمواطن، فكان من المهم أن تعقد الحكومة مثل هذا المؤتمر الصحفي: «مش بس من حق المواطن أنه يعلم ما يحدث داخليا وخارجيا، والأكثر أهمية أن يعلم سياسات الحكومة حتى تحظى بمزيد من القبول والنجاح».

إبراهيم: الوزراء سعوا إلى طمأنة المجتمع والمواطن

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء سعوا إلى توجيه طمأنة للمجتمع والمواطن، حيث إن ما يواجه الاقتصاد المصري هو ذاته ما يواجه الاقتصاد العالمي من خلال تحديات كبيرة للغاية.

وتابع قائلا: «الحكومة لديها القدرة على رؤية التحديات وتقديرها بنسب ما وتتعامل معه في إطار الظروف الراهنة، أخذا في الاعتبار أن ما يحدث حاليا هي أزمة اقتصادية عالمية، وإذا ما استمرت تلك الأزمة في إطار الحرب المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا فقد يكون هناك كارثة اقتصادية تحل بالعالم كله، ومن حق المواطن أن يكون على علم لتجهيز نفسه بالتعامل مع السيناريوهات».

الحكومة لديها معرفة وتقدير للموقف

وأوضح أن الحكومة لديها معرفة وتقدير للموقف في إطار الظروف المتاحة، وكذا سيناريوهات وبدائل قامت بتجهيز نفسها في إطار التطور بالمشهد الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الحكومة تتمتع بدرجة عالية من المرونة فيما يتعلق بمستهدفاتها، «في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي اجتزنا المرحلة الأولى فيه بنجاح جيد للغاية فكان يجب البدء بالإصلاح الهيكلي».

وتابع: «عندنا مستهدفات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ونسبة الدين للناتج المحلي ومعدلات البطالة والنمو، وفي إطار مرونة الحكومة أن تقبل مزيدا من الانحراف التدريجي عن مستهدفاتنا للتعامل مع التبعات السلبية للحرب المشتعلة حاليا».