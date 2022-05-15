استشاري تطوير مؤسسات: «عجبني حديث رئيس الوزراء عن الاقتصاد بالأرقام»

قال الدكتور أحمد صبحي حميدو، استشاري تطوير المؤسسات، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص اليوم في مؤتمر الحكومي العالمي، على ذكر الأزمة وكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن هذا المؤتمر، من أكثر المرات التي وفقت فيها الوزارة والمجموعة الاقتصادية في عرض ما لديها من تصورات لمواجهة الأزمة الاقتصادية مؤخرا، عقب حرب روسيا وأوكرانيا.

إعجاب بتصريحات رئيس الوزراء

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رئيس الوزراء، وضح أن مصر تدير أزمة بشكل احترافي، عقب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، متابعا: «عجبتني تصريحات رئيس الوزراء لما قال اتحدى أي خبير اقتصادي يقول الدنيا السنة الجاية عاملة ازاي اقتصاديا».

طمأنة القطاع الخاص خلال كلمة رئيس الوزراء

وأوضح استشاري تطوير المؤسسات، أنه أعجب باستعانة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالأرقام الواضحة عن التطور الحادث في الاقتصاد المصري، في عدة نقاط واضحة خاصة في الحديث عن القمح، وأسعار المواد الغذائية، وتحسن خدمات الإنترنت في مصر، وهذا جاء من أجل طمأنة القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مصر، كما أثنى على حديث رئيس الوزراء عن إتاحة الأصول مع القطاع الخاص، وسبب إقامة مشاريع بينة تحتية وكباري وطرق بشكل كبير، وكذلك منع الاحتكارية في السوق.