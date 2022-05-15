«الوزراء»: أي إجراءات تفيد المواطن لن نتردد في اتخاذها

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي للحوار، كانت تشمل الحوار على الجانبين السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن هناك الكثير من الاستعدادات الجارية في هذا الشأن من أجل إنجاح الحوار الوطني الهام: «نحن في هذه الفترة منفتحون جدا على المسارين، وأي إجراءات تفيد المواطن فلن نتردد في اتخاذها».

سعد: الحكومة المصرية رصدت طلبات من مواطنين ومستثمرين

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحكومة المصرية رصدت خلال الفترة الماضية طلبات عدد من المواطنين والمستثمرين بضرورة تصليح الأوضاع الهيلكية والمساعدة في سرعة انتهاء الأوراق الخاصة بالمستثمريين والاستثمار بوجه عام والأراضي الصناعية التي بنتها الدولة وأهلتها للاستثمار، «ده خدناه في الاعتبار، وانعكس على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم».

سعد: رئيس مجلس الوزراء أرسل رسائل الطمأنينة للمواطنين

وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بعدد من الخطوات الجادة والتي ستنفذها على أرض الواقع من أجل تقليل وتحجيم الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء خلال ختام مؤتمره الصحفي عبر بث الكثير من رسائل الطمأنينة للمواطنين.

وأكد أن الدولة لا تعلم متى ستنتهي الحرب الجارية حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا وكذا تبعاتها، موضحا: «نحن كحكومة بننظر للمواطن العادي البسيط، ونسعى لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وستعمل الحكومة على تقليل الآثار السلبية لزيادة التضخم على المواطن».

وتابع: «نسعى إلى تقليل تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية وسنستمع لكل الآراء، ورفعنا سعر الفائدة مؤخرا للحافظ على مدخرات المصريين، وقدمنا العلاوات 3 أشهر بدلا من شهر يوليو حتى يحصل عليها المواطنون لمساعدتهم على تجاوز الفترة الصعبة».