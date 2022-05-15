سليمان وهدان: «إعداد منصة للمستثمريين هيفك أزمة كبيرة»

أثنى النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على ما يدعو إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهاته للحكومة، التي ترسم شكل وملامح المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرورة التيسير من الدولة على الشركات والمستثمرين وصغارهم، «خلال الفترة الماضية عيبنا على الحكومة، أنه مفيش توجيهات، لكن إعداد منصة للمستثمريين هيفك أزمة كبيرة، وهييسر الإجراءات».

وهدان: الحوار الوطني تأخر نتيجة عوامل متعددة

أضاف «وهدان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدعوة للحوار الوطني، تأخر نتيجة ما مرت به مصر من ثورتين، وتعديلات في الدستور ومحاربة الإرهاب، ما مثل تحديات عظيمة، تصدت لها القيادة السياسية، لكن بعد عام 2019، فوجئنا بجائحة كورونا.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مصرية خالصة وعظيمة

استطرد: «قبل الحوار الوطني كان فيه دلائل على البدء كإلغاء حالة الطوارئ، اللي فضلت في مصر أكثر من 70 سنة، وتم إلغاءها بإرادة سياسية حقيقية، وده ترتب عليه إجراءات عديدة أخرى، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استراتيجية مصرية خالصة، ببنود عظيمة، ترسخ للمرحلة الجديدة الخاصة بالحوار الوطني».

وأوضح أن الحوار الوطني، حوار شامل يجمع القطاع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومع دعوة الأحزاب فهي من مكونات المجتمع، وستكون تلك الأحزاب القوى المحركة للحوار الوطني، «محتاجين يشارك في الحوار الوطني كلا من الغرف التجارية، وغرفة اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والجامعات والنوادي، لتشكيل فكر جمعي للحوار الوطني المصري».