دبلوماسي سابق: المفاوضات لم تحقق أهدافها لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية

قال السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحكم الأزمة الأوكرانية مسألة عدم اليقين وعدم دقة المعلومات، مشيرًا إلى أن المعلومات متناقضة بشدة والصوت الأعلى للمعلومات من الجانب الأوكراني والغربي، وهناك أمور كثيرة في المشهد العسكري غير واضحة، موضحًا أنه خلال أي حرب أو أزمة ممتدة تحدث مفاوضات واتصالات، والاتصال الأخير بين وزراء الدفاع يشير إلى وجود اتصالات دائمة ومستمرة بين أطراف الازمة، وهذا الاتصال بدأ منذ بداية الأزمة.

الجانب الروسي لم يعلن بشكل دقيق أهدافه من الحرب الأوكرانية

وتوقع «بدر الدين»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن تكون هناك مفاوضات عميقة تحدث وعدم إعلان نجاحها كونها ليست جاهزة بعد وتحتاج لوقت حتى تنضج، مشددًا على أن المفاوضات لم تحقق أهدافها لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن الجانب الروسي لم يعلن بشكل دقيق أهدافه من الحرب الأوكرانية.

لا يمكن قياس نتائج أزمة أوكرانيا إلا بالوصول للأهداف التي حددها الأطراف

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن تصريحات الرئيس الروسي منذ البداية تتحدث عن النظام السوفيتي السابق وأخطاء الجغرافيا، ولم يتحدث عن ضم أوكرانيا بالكامل، حتى يتم الحديث عن تقليص أهدافه لشرق أوكرانيا فقط، موضحًا أن الرئيس الروسي يحقق نقاط انتصار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية طويلة ولا يمكن قياس نتائجها إلا بالوصول للأهداف التي حددها الأطراف.