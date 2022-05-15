رئيس التحرير

محمود مسلم

خادم الحرمين يغادر مستشفى الملك فيصل بعد إجراء فحوصات طبية

كتب:

سحر المكاوى
10:45 م | الأحد 15 مايو 2022
الملك سلمان

الملك سلمان

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد،  مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي.

الملك سلمان يشكر الشعب السعودي

ووجّه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته من شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة له، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

اقرأ المزيد:

الملك سلمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

الملك سلمان: خدمة الحرمين الشريفين مصدر فخر للمملكة العربية السعودية

رئيس وزراء باكستان: نثمن دور الملك سلمان وولي العهد في دعم بلادنا
بقلم سحر المكاوى