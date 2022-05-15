خادم الحرمين يغادر مستشفى الملك فيصل بعد إجراء فحوصات طبية

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكي السعودي.

الملك سلمان يشكر الشعب السعودي

ووجّه الملك سلمان خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته من شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة له، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.