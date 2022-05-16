«سوداني» يقفز من أعلى منزله بالطابق الخامس ببولاق الدكرور.. «عنده صرع»

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حينما قفز شاب يبلغ من العمر 19 عاما سوداني الجنسية، من أعلى منزله بالطابق الخامس لمروره بحالة صرع، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من الأهالي بقيام شاب سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 19 عاما، بالقفز من أعلى منزله بالطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال وبالفحص، وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تبين أنه يعاني من صرع منذ فترة زمنية طويلة، وبسؤال خالته قررت أنها كانت تنتوي عرضه على أحد الأطباء النفسيين، لكنها فوجئت بحالة الصرع وصعوده على سور الشرفة والقفز من الطابق الخامس.