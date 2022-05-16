الفنان ديفيد مرزوق يتعرض لأزمة صحية: كسر في «الأنكل»

كشف الفنان وبطل الكاراتيه ديفيد مرزوق تعرضه لأزمة صحية، بسبب كسر في «الأنكل» من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشر ديفيد مرزوق صورة من الأشعة التي أجراها على قدمه عبر خاصية «الاستوري» وعلق عليها: «كسر في شظية الأنكل الحمدلله على كل حال».

ديفيد مرزوق يشارك في مسلسل «الثمانية»

ويشارك «مرزوق» في مسلسل «الثمانية» الذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من: آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوي، ريم مصطفى، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وتركي آل شيخ، وإخراج أحمد مدحت.

آخر أعمال ديفيد مرزوق

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك بها كان مسلسل «الجسر» بطولة نيللي كريم وعمرو سعد الذي عرض قبل موسم رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته كل من: أسماء أبو اليزيد، محمد علاء جمايكا، سارة الشامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أعمال ديفيد مرزوق

وسبق أن كشف ديفيد مرزوق، في تصريح لـ «الوطن»، أن كونه من أبطال مصر في رياضة الكاراتية لم يمنعه من تحقيق حلمه بالمشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية، إذ شارك في مسلسل «سوبر ميرو» للفنانة إيمي سمير غانم الذي عرض في دراما رمضان 2019، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، وكوفيد 25 وهجمة مرتدة في دراما رمضان 2021، وعدد من الأفلام منها: حملة فرعون، وموسى، وغيرهم من الأعمال الفنية التي شاركها بها بطل الكاراتيه.