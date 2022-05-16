الزراعة تحذر من 6 آفات متوقع انتشارها.. وتوضح طرق مكافحتها

رصد تقرير أصدره مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة، تأثير المناخ السائد على محصول الرمان متوقعًا ظهور 6 آفات خطيرة لموسم العام 2022، موضحًا في الوقت ذاته طرق مكافحة تلك الآفات فضلًا عن كيفية الوقاية منها.

حفارات ساق الرمان وكيفية مكافحتها

وأشار التقرير إلى إصابة أشجار الرمان، بمجموعة من حفارات الساق وهي «ساق التفاح وساق البرقوق وساق الخوخ ذو القرون الطويلة والسنط»، أما مظهر الإصابة فهي وتتغذى داخل أفرع وجذوع أشجار الرمان وتحفر أنفاقها؛ مما يؤدي إلى جفاف الأشجار؛ ما يؤدي إلى ضعفها ومن ثمّ انخفاض محصولها.

أما عن كيفية المكافحة، فتتم عن طريق العناية بالأشجار وتقويتها بالري المنتظم والتسميد الجيد والمتوازن، والاكتشاف المبكر للإصابة وتقليم الأفرع المصابة والجافة وحرقها، وقتل اليرقات داخل أنفاقها بواسطة سلك مرن منثنى الطرف يوضع في نفق اليرقات وبحركة دائرية يتم قتل وجذب اليرقات خارج أنفاقها، كما يمكن رش الأشجار باستخدام المبيدات الموصى بها من بداية خروج أربعة مرات بين الرشة والأخرى ثلاثة أسابيع ويراعى إيقاف الرش قبل جمع المحصول بشهر على الأقل ثم يستأنف بعد ذلك، كذلك ضرورة رش أماكن الجروح بعد التقليم مباشرة بأحد الزيوت المعدنية الشتوية، ودهن جذوع الأشجار من أسفل لحمايتها بعجينة بوردو.

الحشرات القشرية وكيفية مكافحتها

وفقًا لتقرير المركز، تهاجم الحشرات القشرية والبق الدقيقي، الأوراق خاصة الحديثة والنموات الطرفية الغضة وبعضها يصيب السيقان والأفرع والبعض الآخر يمكنه إصابة الثمار مما ينتج عنها تشوهها وتجعدها، وتقوم حشرات البق الدقيقي بامتصاص العصارة النباتية بواسطة أجزاء الفم الثاقبة الماصة مما يؤدي إلى إصفرار الأوراق وجفافها وضعف النباتات وتعمل على وقف نمو الافرع وتكون المكافحة بالاهتمام بالتقليم والتهوية بين الأشجار، ونظافة الأرض من الحشائش، ونظافة قلف الشجرة، والاهتمام بالتسميد وتغذية الأشجار، كذلك تقليل الرطوبة حول الأشجار وخاصة الجذوع والاعتدال في الري، مع استخدام الصابون البوتاسي بمعدل 1.5لتر/100 لتر ماء لغسيل الأشجار قبل الأزهار وكذلك لمكافحة الحشرات القشرية والعفن الهبابي.

ذبابة الرمان البيضاء وكيفية مكافحتها

وتصيب هذه الحشرة أشجار الرمان وتمتص العصارة النباتية وتظهر الإصابة في وجود قشور العذاري واليرقات ملتصقة على السطح السفلي للأوراق وتسبب إصفرار الأوراق وتجعدها، أما لمكافحة لذبابة الرمان البيضاء والمن، فتكون بنظافة الحقل والتخلص من الحشائش، وجمع الأجزاء النباتية المصابة وحرقها، والاعتدال في التسميد الازوتى والتسميد الجيد، واستخدام المصائد الصفراء اللاصقة لتخفيف الإصابة، والرش الدورى بالصابون البوتاسى بمعدل 5.1 لتر/100 لتر ماء، ويتم استخدام مصائد ورقية صفراء اللون لجذب الحشرات الكاملة يتم حسب شدة اﻹصابة تغييرها، وفي حالة وجود إصابة يتم الرش بأحد المبيدات الموصى بها على أن تكون آخر رشة قبل الجمع بـ 10 ايام على الاقل.

التربس وكيفية مكافحته على الرمان

وهو من الحشرات الخادشة الماصة، وهذه الحشرات تهاجم الأفرع الغضة والأوراق حديثة النمو وكذلك الأزهار والعقد الصغير للثمار وتسبب تساقط الأزهار، وكذلك الثمار حديثة العقد كما تسبب تشوه في القشرة الخارجية للثمار مما يقلل تسويقها، والمكافحة تتم باستخدام المصائد الملونة الزرقاء وتُعلق على ارتفاع 1.5 إلى 2.5 متر بمعدل من 15-20 مصيدة للفدان، ويكون الرش بأحد المبيدات المخصصة بمكافحة المن والذبابة الرمان البيضاء.

آفة الاكاروس ومكافحته في الرمان

وتتغذى أفراد العنكبوت الأحمر على السطح السفلي لأوراق الرمان وتتواجد جميع الأطوار بالإضافة إلى البيض، وتتميز الإصابة بوجود بقع صفراء تتحول إلى برونزية مبعثرة على الأوراق، مع وجود نسيج عنكبوتى على سطح السفلى للأوراق أو بين النباتات وقد يحيط بالبراعم يؤدى إلى موتها، أما الإصابة بالحلم العريض فيسبب انطواء حافة الأوراق على نفسها و إصفرار الأوراق المصابة و تؤدي الإصابة الشديدة إلى سقوط الأوراق و تشوه شكل الثمار.

أما المكافحة فتكون عن طريق مكافحة الاكاروسات على العوائل المجاورة حتى لا تكون مصدرًا للإصابة، مع نظافة المزرعة من الحشائش، وتجنب إثارة الأتربة والغبار على النباتات ورش الطرق المتربة بالماء، وتجنب العطش حيث تزداد الإصابة مع الحرص على عدم زيادة الرطوبة لتجنب بعض الأمراض.

دودة الرمان الأخطر على المحصول

تعد دودة الرمان من أخطر الآفات التي تصيب الرمان وتسبب خسارة تتراوح ما بين 30-100 % وتعتبر الآفة الأولى في إصابة الرمان. وليس لهذه الحشرة بيات شتوي إذ توجد أطوارها طول السنة في قرون الأكاسيا وتظهر الحشرة بكثرة في الربيع، وتحفر اليرقات الصغيرة في جلد الثمرة لتنفذ إلى داخلها للوصول إلى البذور والتغذية عليها ولا تتغذى اليرقات على ما تقرضه من جلد الثمرة نظرًا لوجود مادة حمض الجالوتانيك لذلك تخرج المادة المفتتة على سطح الثمرة، وتتغذى اليرقات على الطبقة اللحمية الخارجية للبذور التي مازالت في مرحلة تكوينها ثم على البذور اللينة نفسها قبل أن تتصلب عند نضج الثمار كما تتغذى اليرقات على الطبقة الخارجية اللحمية العصيرية للبذور.

ذبابة الفاكهة وكيفية مكافحتها على الرمان

تهاجم كل من ذبابة فاكهة البحر المتوسط وذبابة الخوخ ثمار الرمان بعد تمام النضج وتتفاوت نسب الإصابة من صنف لآخر ودرجة النضج وكذلك وجود عوائل مفضلة بالجوار تضع الأنثى البيض مباشرة تحت القشرة الخارجية ويفقس البيض عن يرقات تتجول وتنسلخ حتى العمر اليرقى الثالث ثم تقفز لتعذر بالتربة وتتحول مكان الإصابة الى اللون البنى مع خروج عصارة لزجة ذات لون بنى من ثقوب دخول اليرقات وتتعفن الثمار عند شدة الإصابة، وللمكافحة يتم جمع وكمر الثمار المتساقطة، مع تجميع الثمار المتساقطة والتي لا تصلح للتسويق وتوضع في شكائر البلاستيك بحيث تكون هذه الأكياس سليمة غير مثقوبة وتغلق جيدا على المشايات وتترك معرضة لأشعة الشمس المباشرة فيؤدى ذلك إلى ارتفاع درجة حرارتها الداخلية ومن ثم موت يرقات ذبابة الفاكهة في تلك الثمار بل وأيضا موت أي آفات أخرى بالثمار مما يقلل من تكرار الإصابة، كذلك تغطية وحماية الثمار الناضجة باكياس او قماش بعد مسح الثمرة لإزالة ما عليها من بيض الحشرات، مع استخدام المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة واحدة لكل 5 أفدنة لتحديد مواقيت إجراء المكافحة، كذلك الرش بأحد المبيدات الموصى بها لديدان الثمار على أن يوقف الرش قبل الجمع بـ 10 أيام على الأقل ويستخدم في حالة الضرورة فقط.