كيف تخلصت الحكومة من 1700 حاوية مواد خطرة في الموانئ؟.. «المالية» توضح

نجحت وزارة المالية والجهات المختصة خلال الشهور الماضية، في التخلص من مئات الحاويات بالموانئ في الجمهورية، التي تحوي مواد خطرة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حاويات بها مواد خطرة

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ وزارة المالية شكلت لجانا مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة، لفحص جميع البضائع الموجودة داخل الموانئ، والتى مضي على وجودها أكثر من عام، نظرا لخطورتها، وإشغال الموانئ بها.

ولفت المصدر، إلى تشكيل اللجان وفحص وفرز الحاويات، وما زال العمل جارٍ حتى الآن، حيث جرى فحص أكثر من 1700 حاوية بالموانئ تحتوي على مواد خطرة.

لجان لفحص الحاويات

وتابع المصدر، أنّه جرى تشكيل لجان تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري، وإعدامها بطرق آمنة.

وأوضح المصدر طرق التخلص من الحاويات المليئة بالبضائع، موضحا أنّه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ، عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، وبيعها في مزادات علنية للمواطنين تحت إشراف وزارة المالية.

تكليفات رئاسية

يذكر أنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في موانئ الجمهورية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لافتًا إلى أنّ وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك، نجحت في التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الخطرة الراكدة بموانئ بالجمهورية.