250 جنيها للمتر.. قنا تحدد رسوم مقابل تحسين منطقتي الحميدات والمعنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروع «حيّنا» للتنمية الحضارية المتكامل، والمنفذ بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمركز قنا، سيعمل على توفير آلية مناسبة لإعادة ترتيب وإدارة الأراضي على النحو الذي يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، و تستثمر الموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعي في تلك المناطق، مشيرا إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

تحصيل مقابل تحسين

وأضاف «الداودي» أنه سيتم تحصيل مقابل تحسين عن منطقة المعنا بقيمة 200 جنيه للمتر المربع و250 جنيها للمتر المربع عن منطقة الحميدات، وذلك بعد أن تمت الموافقة من المجلس التنفيذي للمحافظة في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 3/2/2022 و12/5/2022 على التوالي، من أجل تنفيذ مشروعات منفعة عامة، سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مشروعات مياه وصرف صحي أو كباري وغيرها من مشروعات النفع العام، فضلا عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.

تحصيل رسوم التحسين يأتي تطبيقًا للقانون

جدير بالذكر أن تحصيل رسوم التحسين يأتي تطبيقًا لنص القانون 222 لسنة 1955 الذي يفرض في المدن والقرى التي بها مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل، تنفيذا للقانون 119 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.