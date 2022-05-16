حملة للتوعية بمخاطر ضغط الدم المرتفع و«القاتل الأبيض» بالفيوم غدا

تنطلق أولى فاعليات المشروع القومي للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم بمستشفى الفيوم الجامعي، غداً الثلاثاء، حيث تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر ارتفاع ضغط الدم، وسبل الوقاية منه، وكيفية التعامل معه للمصابين به حتى يتمكنوا من الحفاظ عليه مضبوطاً دون ارتفاع، تحت شعار «اعرف رقمك»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.

قياس ضغط الدم بالمجان

وأوضح الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أنّ الحملة ستتضمن قياس ضغط الدم بالمجان، كما تقدم التوعية الصحيحة للمرضى والمواطنين المترددين على عيادات مستشفى الفيوم الجامعي، وأيضاً العاملين بها حول أهمية ضبط ضغط الدم وتجنب الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع، وذلك ضمن الحملة التي تطلقها الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبرعاية حكمة للصناعات الدوائية.

ندوة حول القاتل الأبيض

وأشار «حتاتة» إلى أنّ الحملة ستعقد ندوة لتوعية المواطنين بمخاطر «ملح الطعام» والذي يطلق عليه «القاتل الأبيض»، حيث أثبتت الدراسات أنّ زيادة استهلاك الملح الأبيض يزيد نسب الإصابة بالأمراض المتعددة أبرزها ارتفاع ضغط الدم، واختلال وظائف الكلى، والسكتة الدماغية.

تحذيرات من المخللات

وأضاف أنّ الحملة ستتضمن بعض التحذيرات للمواطنين والمرضى من تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح أبرزها المخللات، واللحوم المحفوظة، والجبن، والبيتزا، والبسكويت، والخضروات المُعلبة، والمشروبات التي تحتوي على الصودا.

الحملة ستنطلق في عدة محافظات

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلى أنّ الحملة اختارت مستشفى جامعة الفيوم لتنطلق منها أولى فاعلياتها، موضحاً أنّه سيتم إطلاق نفس الحملة في باقي المحافظات تباعاً، وذلك بهدف تقليل الإصابة بمرض الضغط المرتفع الذي أصبح منتشراً بكثرة، وأيضاً الوقاية من مضاعفاته والحفاظ على نسبته الصحيحة دون أن يرتفع مجدداً.