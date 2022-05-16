«الأهرام للمجمعات الاستهلاكية»: لدينا مخزون سلع يكفي 9 أشهر مقبلة

أعلن حازم محمد عبدالمجيد، رئيس قطاع فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود مخزون كبير من المنتجات الغذائية بالمجمعات يكفي لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وبالنسبة للشركة ومخازنها تكفي المنتجات من 6 إلى 9 أشهر، حيث يجري ضخ أصناف السلع التموينية المختلفة يوميًا، سواء الأرز أو الزيت أو السكر أو المكرونات والجبن، موضحًا أن الأسعار أقل بكثير من السوق الحرة.

المجمعات تضم اللحوم السودانية بسعر 115 جنيهًا

وأضاف «عبدالمجيد»، خلال حديثه مع أحمد عبدالرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات ونصف الجنيه، والأرز بـ 10 جنيهات والزيت متوفر بكميات وفيرة بأنواعه المختلفة في المجمعات الاستهلاكية وبأسعار تنافسية، موضحًا أن المجمعات تعرض اللحوم السودانية بسعر 115 جنيهًا، وهي لحوم مبردة ومشفاة وتُعتبر طازجة ويتم ذبحها في مصر، ولذلك تكون قريبة للحوم البلدية التي تبلغ أسعارها أكثر من 200 جنيه.

اللحوم البرازيلية المجمدة بـ90 جنيهًا في المجمعات

واستكمل رئيس قطاع فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن اللحوم البرازيلية المجمدة تُعرض بسعر 90 جنيهًا في المجمعات، مشددًا على أن كافة السلع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية متوفرة بالمجمعات وبكميات كبيرة وبنفس الجودة، لأنه يوجد تفتيش مستمر ومشدد من قبَل مباحث الوزارة ومكاتب الصحة ومكاتب التموين وإدارة الشركة والشركة القابضة ومفتشي الشركة القابضة.

وشرح عبدالمجيد أن المجمعات الاستهلاكية أصبحت تبيع سلعًا كثيرة لم تكن تبيعها من قبل، مثل أدوات النظافة بكل أنواعها والزيوت والصلصات وجميع السلع.