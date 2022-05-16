«السياحة»: زيادة أعداد الوافدين للأقصر خلال الربع الأول من 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن السياح الأسبان كانوا الأكثر تواجدا بمدن الصعيد السياحية خلال الـ 3 الشهور الأولى من عام 2022، ثم الفرنسيين، فيما جاء السياح الأمريكان في المركز الثالث ضمن أكثر الدول إرسالا للسياح إلى محافظتى الأقصر وأسوان منذ بداية العام الجاري.

زيادة في أعداد السياح الآسيويين

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النصف الثاني من عام 2022، سيشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية من عديد من دول العالم، لاسيما من القادمين من دول جنوب شرق آسيا، موضحا أن شركات السياحة اليابانية أعلنت رغبتها في تسيير رحلات سياحية إلى كل من الأقصر وأسوان بداية من الموسم السياحي الشتوي وتحديدا من شهر أكتوبر المقبل، كما أن بعض دول جنوب شرق آسيا مثل الهند، ستبدأ في تسيير رحلاتها خلال فصل الصيف الجاري.

100 فندق عائم عامل بين الأقصر وأسوان

وأشار «عثمان»، إلى أن الشهر الماضي شهد أعلى نسبة لعمل الفنادق العائمة منذ بداية العام الجاري، إذ شهد تشغيل نحو 100 فندق عائم عامل بين الأقصر وأسوان، لافتا إلى الرحلات النيلية الطويلة عادت للعمل من جديد بين الجيزة وأسوان، خاصة أن العديد من شركات السياحة الفرنسية زادت من طلباتها لحجز الرحلات النيلية الطويلة لسائحيها.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن متوسط إنفاق السياح الأجانب الوافدين للأقصر وأسوان ارتفع خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث زاد متوسط إنفاق السائح الأمريكى بنحو 15% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما زاد ايضا متوسط إنفاق السياح الأسبان والفرنسيين، ولكن بنسبة أقل من الأمريكان.