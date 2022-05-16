أستاذ قانون يوضح موقف «قمر الوكالة» بعد القبض عليها: حبس وغرامة مالية

بعد الضجة التي أثارتها «قمر الوكالة» على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية في نشر فيديوهات لها وهي تحاول إقناع زبائنها من الفتيات والسيدات بشراء منتجاتها الخاصة بالتجميل، زاعمة أنها أصلية، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض عليها بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة قانونية محتملة لـ«قمر الوكالة»

وفي هذا الشان، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن قانون قمع الغش والتدليس المعدل لقانون 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة عليها، إذ واجه جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه.

وتابع «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن طرق الغش المتهمة بارتكابها فتاة وكالة البلح من بينها الغش في حقيقة البضاعة وحاولت الترويج لمستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومحاولة إقناع السيدات بشرائها وإقناعهم بأنها أصلية، فهذه تعد طريقة من طرق النصب والاحتيال على المواطنين والإضرار بصحتهم، مشيرا إلى أن ما يدفع الشخص لطرق الغش التجاري هو الرغبة في تحقيق الربح السريع.

وأضاف أن أيضا قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، نص على معاقبة كل من يعلن عن منتج صحي بدون ترخيص من اللجنة العليا المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

مستحضرات تجميل مغشوشة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان سلطة التحقيق، جرى ضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على مستحضرات تجميل مغشوشة دون مستندات، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو وبالمضبوطات أكدت أنّ المستحضرات مملوكة لها وتبيعها للمواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وما زال التحقيق معها مستمرا.