«القابضة للمياه»: وفد البنك الدولي يتابع برنامج خدمات الصرف بالريف

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استقبال المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية ووفد من البنك الدولي لزيارة توسعات محطة معالجة صرف صحي السنبلاوين بحضور أعضاء وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، واستشاري إدارة البرنامج PMCF، وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU.

تشغيل المحطة بنظام mbbr

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صادر عنها، إلى أن الزيارة تضمنت شرحا لتفاصيل، وتصميم، وكيفية تشغيل المحطة، التي تعمل بنظام mbbr، وتلى ذلك جولة تفقدية بالمحطة، لافتا إلى أن الحضور أثنى على الجهد المبذول بها، لما لمسوه من مجهود مشترك بين جميع الأطراف.

الاستماع إلى آراء الأهالي ومقترحاتهم فيما يخص المشروع

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، في تصريحات صحفية، بجودة مياه السيب النهائي بالمحطة، لافتا إلى أنه في ختام الجولة، قام الحضور بزيارة قرية طوخ الأقلام، والاجتماع مع الأهالي بمقر وحدة تنمية المجتمع بالقرية، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص المشروع.

المشروع يقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في البيان، إن المشروع يقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية، بتكلفة تقدر بحوالي 831 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء شبكات، وخطوط طرد، ومحطات رفع صرف صحي، ومحطات معالجة صرف صحي؛ لخدمة اكثر من 54 ألف نسمة، داخل 6 قرى بمركز السنبلاوين، وهي كل من نوب طريف، وكفر بدوي جرجس، وكفر محمد الشناوي، وطوخ الأقلام، وطرانيس العرب، وبشمس، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي السنبلاوين بسعة 33 الف متر3/ يوم، وقد تم تنفيذها بواسطة تحالف أبناء حسن علام، وشركة فيوليا وتر تكنولوجيز.