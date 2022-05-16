مصرع عامل «جمع قمامة» في بولاق.. والبحث عن نجل عضو بمجلس النواب مُتهم بقتله

لقى جامع قمامة مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وجرى اتهام نجل عضو بمجلس النواب وآخرين بالاعتداء عليه وضربه حتى فارق الحياة في بولاق الدكرور، وجاري جمع المعلومات للتوصل للدافع وراء ارتكاب المتهمين الجريمة، والاعتداء على القتيل.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلب التحريات.

بلاغ بواقعة الاعتداء على العامل

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدركرو، بلاغا بالاعتداء على عامل في جمع القمامة، ما أدى إلى وفاته لإصابته بجروح قطعية، وتجمع دموي.

وجيى نقل العامل إلى مستشفى المنيل الجامعي، إلا أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بنزيف داخلى أدى إلى وفاته.

تحريات حول الاعتداء على العامل

بإجراء التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين اتهام نجل عضو بمجلس النوب وآخرين بالاعتداء على العامل، بسبب خلافات بينهم، وجاري ضبطهم للتوصل للدافع وراء ارتكاب الحادث.

وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت ترحيات المباحث حول الحادث.