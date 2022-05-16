القصة الكاملة لمستريحي أسوان.. «الأهالي بقوا على الحديدة»

تزاحم مجموعة من الأهالي، حول أحد المنازل القاطنة بإحدى قرى مركز إدفو بمحافظة أسوان، الذي تبين أنه تابع لأحد المستريحين، مطالبة باسترداد أموالهم لنصبه واحتياله عليهم، والحصول على مواشيهم وأموالهم، بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة، واستعادتها أضعاف بعد مدة زمنية قصيرة، بعد أن تمكن المستريحين من جمع الأموال فروا هاربين، منهم لأحد المناطق الجبلية للاختباء، ومنهم لإحدى المحافظات، ومنهم من تم القبض عليهم قبل الهروب، تاركين الأهالي يعانون من الفقر «بقوا على الحديدة».

الطموح في اكتساب المال

تكمن البداية في طموحات وأحلام العشرات من الشباب في اكتساب الأموال، من أجل البدء في حياة جديدة، وكبار أصحاب رؤوس الماشية أملاً في المكسب أكثر في بلدتهم، ما دفعهم للبحث عن طريقة ما في استثمار أموالهم، ليظهر أمامهم فجأة لقب المستريح، بدأ أهالي أسوان في التوافد عليه من أجل تسليمه أموالهم بأيديهم، رغبة في استعادتها بعد فترة زمنية قصيرة بأضعاف مضاعفة، استغل المستريح جهل الأهالي في تقديمهم للأموال، دون التفكير في احتمالية سرقتها والاحتيال عليهم، تمكن من تحقيق مراده في جمع المال وفر هاربا، ليأتي من بعده مستريح جديد وغيره وغيره، لكن الغريب في الأمر، أن الأهالي لم تتعلم من الدروس الأولى، فارين للمستريح الجديد مقدمين أموالهم برحابة صدر.

الثراء السريع ذهب في مهب الريح

الناس لا تريد أن تتعلم الدرس، والطمع يسيطر على العقول، فيعطل التفكير، ويعمي القلوب، فتقع الكوارث والمصائب، ليندب الجميع حظهم بعد فوات الأوان، ويكتشفون أن أحلامهم في تحقيق الثراء السريع ذهبت مع مهب الريح، كل هذا جعل منهم لقمة سهلة المضغ للطامعين، في سرقة أموالهم، المستريح يستغل حاجة الناس لهذه الأموال، راغبين في زيادتها من أجل تحسين معيشتهم، منهم من لا يملك سوى المبلغ المقدم له، وبعد سرقته يصفى المواطن بملابسه فقط دون قرش واحد في جيبه، ومنهم من لا يملك المال، لكنه يملك المواشي، فيضطر لتقديمها حتى تعود له أضعاف ما قدم.

كواليس القبض على مستريحي أسوان

توالت البلاغات من الأهالي حول واقائع السرقة والنصب ضد مستريحي أسوان المتعارف عليهم، لتتحرك القوة الأمنية على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية في مساء يوم الأربعاء 11 مايو 2022 من إلقاء القبض على مستريح أسوان مصطفى البنك، وذلك في أثناء هروبه واختبائه في إحدى المناطق الجبلية بأسوان، بسبب اتهامه بالاستيلاء على أموال الأهالي بحوزته «9.5 مليون جنيه»، ما أسفرعن استشهاد لوائي من الشرطة في حادث مروري خلال مطاردته.

بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تردد عدد من المواطنين أمام منزل شخص آخر، يقطن بقرية المعمارية بأسوان، يمارس ذات النشاط الإجرامي في الاحتيال، وتم القاء القبض عليه وبحوزته 3 مليون جنيه ، كما أنه تبين حصوله على قرابة «50 مليون جنيه» من المواطنين بزعم توظيفها.

كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بمحافظة أسوان بالقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية «مستريح جديد»، يقطن بقرية السباعية بمركز إدفو، وبحوزته ما يقرب من «2.5 مليون جنيه»، وذلك خلال محاولته للهرب، وكشفت التحريات أنه قام بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها واسثمارها لهم.

16 سبيكة ذهبية بحوزة «الحصاوي»

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عبدالطاهر الحصاوي وشهرته «الحصاوي» في محافظة الجيزة، وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنت 10.500 كيلوجرام ومبلغ مالي، وذلك بعد تمكنه من الهروب من قرية الشرفا بمدينة إدفو في محافظة أسوان واستيلائه على أموال الأهالي بزعم توظيفها في تجارة السيارات، واستردادها بعد اسبوعين بأضعاف القيمة الأساسية بأسلوب «الوعدة»، كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.