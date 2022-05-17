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محمود مسلم

عاجل.. نتيجة انتخابات مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في القاهرة

كتب:

سلامة عامر
01:12 ص | الثلاثاء 17 مايو 2022
المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة

المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة

أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهره الكبري نتائج انتخابات مجلس الاداره لدوره ٢٠٢٦/٢٠٢٢ واسفرت النتائج عن فوز.

- المهندس طه سليمان مصطفى

المهندس أحمد عاطف إسماعيل بعضويه مجلس الاداره.وهنأ السيد - المهندس رئيس مجلس الاداره الفائزين بالانتخابات .

و جاء ترتيب العشر الاوائل وفقاً للأصوات الصحيحه. كالاتي

-طه سليمان مصطفى

- احمد عاطف إسماعيل

- محمد حلمي عبد العال

- خالد عبدالله محمد عفيفي

-أسامه حامد أمام

- أحمد سيد احمد

- محمد نصار محمد

-احمد ابراهيم أحمد

-ضياءالدين أمين

-مدحت سعيد محمد

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.