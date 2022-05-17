عاجل.. نتيجة انتخابات مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في القاهرة
كتب:
سلامة عامر
01:12 ص | الثلاثاء 17 مايو 2022
المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة
أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهره الكبري نتائج انتخابات مجلس الاداره لدوره ٢٠٢٦/٢٠٢٢ واسفرت النتائج عن فوز.
- المهندس طه سليمان مصطفى
المهندس أحمد عاطف إسماعيل بعضويه مجلس الاداره.وهنأ السيد - المهندس رئيس مجلس الاداره الفائزين بالانتخابات .
و جاء ترتيب العشر الاوائل وفقاً للأصوات الصحيحه. كالاتي
-طه سليمان مصطفى
- احمد عاطف إسماعيل
- محمد حلمي عبد العال
- خالد عبدالله محمد عفيفي
-أسامه حامد أمام
- أحمد سيد احمد
- محمد نصار محمد
-احمد ابراهيم أحمد
-ضياءالدين أمين
-مدحت سعيد محمد