صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 585 شابا في قنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا، صرفت منحة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بإجمالي 6 ملايين و88 ألفا و47 جنيها، لـ6689 عاملا من المسجلين، منها 5 ملايين و956 ألف جنيه لـ5854 عاملا كرعاية اجتماعية، وصرف 132 ألفا و47 جنيها للرعاية الصحية لـ835 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تعيين 585 شابا من مختلف المؤهلات

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية عيّنت 585 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 3 «قادرون باختلاف» وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 1712 شابا، منهم 6 «قادرون باختلاف»، وتوفير 257 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 778 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال عللا المهن المختلفة.

إنجازات أبريل 2022

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنّ المديرية انتهت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على مستوى المحافظة على 139 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.