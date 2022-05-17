13 شركة مصرية تشارك في أكبر معرض دولي للسوبر ماركت بالبرازيل

تُشارك 13 شركة مصرية في معرض "APAS ساو باولو" - البرازيل والذى بدأت فعالياته بالأمس 16 مايو ويستمر مدة 4 أيام حتى 19 مايو 2022، حيث تم تنظيم المشاركة بالتعاون، والتنسيق بين المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والغرفة التجارية العربية البرازيلية ومكتب التمثيل التجارى المصرى فى ساوباولو.

وفقا لبيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تعتبر المشاركة المصرية من أكبر المشاركات العربية المتواجدة بجانب مشاركات من دول الأردن وتونس والإمارات.

مشاركة مصرية متنوعة

وتتنوع منتجات الشركات المصرية المشاركة لتشمل مختلف المنتجات المُستهدفة بالسوق البرازيلي ومنها زيتون المائدة، وزيت الزيتون، والأعشاب والتوابل، والحبوب والبقوليات، والتمور، والخضروات والفاكهة المُجمدة، الخضروات والفاكهة الطازجة، شاى الأعشاب، صوصات تتبيلة السلاطة وغيرها من المنتجات.

وقال بيان المجلس إنه تم إفتتاح المعرض بحضور جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل، ووزير الزراعة البرازيلى ماركوس مونتس، وأوسمار شحفه رئيس الغرفة العربية البرازيلية، وبحضورنشوى بكر - رئيس المكتب التجارى فى ساوباولو، وهبة سهيل - مدير المعارض بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

ويُعد معرض "APAS" أكبر معرض دولى للسوبر ماركت، يُشارك به عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم لما له من أهمية حيث يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد معرضى أنوجا ألمانيا وجلفود دبى.

800 عارض يشاركون بالمعرض سنويا

ويُشارك بالمعرض سنوياً أكثر من 800 عارض محلي ودولي على مساحة تبلغ 75 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يتوافد على المعرض هذا العام أكثر من 100 ألف زائر.

كما يُقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات الابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج وفي الصناعات الموجهة، وفي المجال السياسي والاقتصادي.هذا، ويتم بالتنسيق بين المجلس والمكتب التجارى والغرفة التجارية تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للشركات المصرية المشاركة على هامش فعاليات معرض APAS لزيارة أهم السلاسل التجارية البرازيلية وأسواق الجُملة للتعرف على أهم الفرص المتاحة بالسوق البرازيلية.