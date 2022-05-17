الاتصالات: الرئيس مهتم بإعداد الأجيال الحالية لتكنولوجيا المستقبل

قالت الدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إنّ مبادرة «أشبال مصر الرقمية» شعارها «نستثمر في أولادنا عشان بكرة يبنوا بلدنا»، مؤكدةً أن الاستثمار في العقول يعتبر من الاستثمارات الهامة جدا في مصر والدول المتقدمة، «محور اساسي في رؤية مصر 2030 بناء الإنسان المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالجزئية الخاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة وإعداد الأجيال الحالية لتكنولوجيا المستقبلية».

رئيس الجمهورية أطلق مبادرة وهي بناة مصر الرقمية

وأضافت مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «رئيس الجمهورية أطلق مبادرة وهي بناة مصر الرقمية، حيث استهدفت الشباب المتفوقين الخريجين، نستكمل هذه المسيرة بأشباه مصر الرقمية، وهي مكملة للمبادرة».

مبادرة أشبال مصر الرقمية تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم

وأردفت مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية «مبادرة أشبال مصر الرقمية تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعاوننا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناة مصر الرقمية»، مؤكدة أن الوزارة أطلقت موقعا رسميا للمبادرة، حيث تم تسجيل الطلاب على الموقع، وتستهدف 3 آلاف طالب من جميع المدارس.

هذا البرنامج يصقل المهارات في الأدوات التقنية

وتابعت مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، «هذا البرنامج يصقل المهارات في الأدوات التقنية التي تمكننا من التميز في أي تخصص أو مجال، وبخاصة أننا ننافس عالميا، فلا تنفع التجارة والطب والاقتصاد بمفاهيمها القديمة»، مشيرة إلى أنّ مدة البرنامج 5 سنوات، تبدأ من الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

وأوضحت بركة أن 75% من البرنامج أون لاين، بواقع 4 ساعات أسبوعية متوازية مع الدراسة حتى لا يتعطل الطالب عن الدراسة، وهناك 25% يجب أن يحصل الطالب عليها داخل مركز تدريب لمتابعة المستوى والمشروعات والواجبات.