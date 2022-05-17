10 مليارات جنيه لتطوير المرحلة الأولى من المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 22/23 في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وما تمّ تنفيذه بشأن مشروع حياة كريمة.

النائب محمود سامي يشكر وزيرة التخطيط

وخلال جلسة اللجنة الاقتصادية، وجهت وزيرة التخطيط إشادة إلى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بعد تقدمه لمقترح بشأن تطوير التجمعات الخدمية بالمدن التابعة لمراكز حياة كريمة، الذي أخذت به وزارة التخطيط بعد مناقشات داخل الوزارة وتمّ اعتماد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي هذا العام.

وتقدم النائب محمود سامي بالشكر، خلال الاجتماع للوزيرة وجهازها المعاون، وخاصة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، معلقاً بأنه سعيد بتطبيق تلك المبادرة على أكثر من 10 مدن على مستوى الجمهورية، التي تعتبر الأكثر احتياجا للتنمية مع قرى مشروع حياة كريمة، ولكنه طلب مراعاة محافظة الدقهلية هذا العام في الخطة نظرا لعدم حصولها على نسبة مناسبة بالمرحلة الأولى، وهو ما أكدت عليه الوزيرة، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ مراجعة ذلك مع فريق العمل.

النائب يطالب تحديث وتطوير التجمعات الحضارية

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلقت في 17 أبريل الماضي، مبادرة «تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة، التي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة».

وكان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب محمود سامي، قد طالب في خطاب لوزارة التخطيط، بتحديث وتطوير التجمعات الحضارية، التي تشمل المدن والمراكز المختلفة خارج قري حياة كريمة.

وأكّد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنَّ تلك الخطوة من شأنها توسيع حالة الشعور بالرضا المجتمعي، وتوطين أهداف التنمية بالمحافظات.