نصر البحار يحيي حفلا غنائيا بشرم الشيخ الخميس المقبل

يحيي المطرب العراقي نصر البحار، حفلا غنائيا بمدينة شرم الشيخ، 19 مايو الجاري في افتتاح موسم الحفلات بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يحيي حفلات شرم الشيخ هذا العام، عدد من نجوم الخليج، وهي من تنظيم منظم الحفلات اللبناني نصير صادق، الذي نظم عددا كبيرا من الحفلات داخل مصر وخارجها.

ويقدم الفنان العراقي نصر البحار خلال حفله باقة من أغانيه؛ منها الكوالة، ومن دونك، وعشرة عمر، وكلها أيام، وأتخيلك جاي، بس تعال، حبيبى يا مسافر، على كل دمعة، لا تروح، وأطيب للبيت، وصارت عليك، وزين مني.

آخر أغنيات نصر البحار

يذكر أن آخر أعمال نصر البحار، أغنية الكوالة، وهي من كلمات حسين الشرفي، وألحان حسن الجابري، وتوزيع أحمد الفكيكي.

كما طرح مؤخرا، كليب من دونك، وهو من كلمات محمد الجبوري، وألحان علي صابر، وتوزيع وماستر عثمان عبود، وإخراج إيهاب الراشد.

كلمات أغنية من دونك

وتقول كلمات الأغنية:

أعيش لروحي واتعود

وابد من وقتي ما انطي

اثاري شما ردت انساك

اصير اكثر افكر بيك

اهدد و انسى تهديدي

لكيتك انت تعويدي

حرب خسران عايشها

مستسلم رفعت ايدي

من دونك

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستعد خلال الفترة المقبلة لعدد كبير من الحفلات الغنائية من بينها حفل غنائي كبير للفنانة نوال الزغبي، ومن المقرر أن يقام ضمن مهرجان للسياحة والأزياء، وتعد هذه المرة الأولى التي تشدو فيها الفنانة اللبنانية بمدينة السلام بعد فترة غياب طويلة عن محافظة جنوب سيناء.