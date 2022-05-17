الحديدي: وحدة «لم الشمل» بالأزهر فصلت في 75 ألف منازعة أسرية

قال الدكتور أسامه الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المركز يهدف من خلال برنامج التوعية الأسرية الذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسات الدولة، إلى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، والحد من الخلافات بين المتنازعين، وحصر ظاهرة الطلاق، ونشر التوعية المجتمعية والأسرية، وتأهيل المقبلين على الزواج، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وما إلى ذلك من المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية.

وأشار «الحديدي» خلال صالون المركز الثقافي الرابع عن الثقافة الأسرية وأثرها على الفرد والمجتمع «التنشئة المتوازنة»، إلى أن البرامج التي يطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، تعنى بتوعية الفرد والأسرة والمجتمع بقيم ومبادئ الأسرة وتماسكها، وتوعية المجتمع بتعاليم الإسلام السمحة، وما يشتمل عليه من تكريم المرأة والحفاظ على حقوقها، ومواجهة العنف الأسري بكلّ أشكاله، فضلًا عن تصحيح المفاهيم الأسرية والاجتماعية الخاطئة والمغلوطة بين فئات المجتمع المتنوعة من طلاب وشباب ومتزوجين وغيرهم.

وحدة «لم الشمل» تدخلت لحل منازعات ميراث

وأكد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن وحدة «لم الشمل» التي وجه فضيلة الإمام الأكبر بإنشائها؛ قامت بالفصل فيما يقرب من 75 ألف حالة من أصل 80 ألف حالة نزاع جرى تسجيلها على بوابة الأزهر الإلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي المباشر على الخط الساخن لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منها ما كان ماثلا أمام المحاكم في درجات التقاضي المختلفة، ومعظمها قضايا جرى الطلاق فيها بالفعل، ومنها قضايا المواريث، إذ تدخل أعضاء الوحدة للم شمل تلك الأُسر بأكثر من طريقة ووسيلة.

الهدف من الوحدة مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ومختلف المؤسسات، والمراكز المتخصصة، والهيئات الفاعلة في المجتمع المصري؛ من خلال رؤية معرفية، وخطة تنفيذية واضحة في كل التخصصات العلمية والدينية والحياتية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي، ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع المصري من كل جوانبها.