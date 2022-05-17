اللجنة القضائية تعلن فوز جابر مكي بمقعد نقيب محامي شمال الجيزة

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بيانًا أعلنت خلاله فوز السيد جابر مكي، بمقعد نقيب محامي شمال الجيزة، في انتخابات الإعادة.

وقالت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لـ نقابة المحامين، أن النتيجة جاءت النحو التالي:

عدد الأصوات الصحيحة 2757

عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 13444 عضواً، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم 2800 عضواً، ليكتمل النصاب القانوني، عملاً بنص المادة 124 من قانون المحاماة.

أضافت اللجنة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2757 صوتاً، والباطلة 43 صوتاً، وحصل المرشحون على الأصوات كالتالي:

اللجنة القضائية تعلن نتيجة الانتخابات

1- السيد جابر عبدالعال السيد، وشهرته السيد جابر مكي، عدد الأصوات 778.

2- خالد عبدالله حسن أحمد، وشهرته خالد عبدالله الأبنوبي، 611 صوتا.

3- رجب محمد حسان عبدالقادر، وشهرته رجب حسان، 2 صوت.

4- رمضان عيد أحمد السيد كشك، وشهرته رمضان عيد كشك، 608 أصوات.

5- عنتر خليل معبد خليل أحمد، وشهرته صبحي القلعاوي، 622 صوتا.

6- ممدوح محمد عبدالهادي الماحي، وشهرته ممدوح محمد الماحي، 97 صوتا.

7- هاني أحمد أمين علي، وشهرته هاني أمين، 31 صوتا.

8- وليد عبدالحميد مصطفى فيشار، وشهرته وليد عبدالحميد، 8 أصوات.

وبذلك يكون جابر مكي هو من حصل أعلى الأصوات، ومن ثم فهو الفائز بمنصب النقيب.