الأمن يكشف تفاصيل إلقاء أم جثة طفلتها في صندوق قمامة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «تعدي أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة» والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «تعدي أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة»، والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مسؤول مقابر بدائرة القسم) بقيام كلِ من (ربة منزل – شقيقها – تربى) بدفن «كريمة الأولى» (سنة ونصف) بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها لاختلال توازنها أثناء اللهو وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها «والد الطفلة» (تم ضبطهم).. كما تم استدعاء والد الطفلة واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب في وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.