مع اقتراب موعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن مطار سفنكس الدولي

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي تهدف إلى زيادة المساحة الإجمالية لمبنى الركاب بالمطار بما يسمح برفع الطاقة الاستيعابية له من 300 راكبا في الساعة إلى 900 راكبا، بما يتواكب مع تزايد الحركة الجوية المتوقعة للمطار، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، «الوطن» ترصد خلال التقرير التالي أبرز ملامح التطوير وهي كالتالي:

1- أنشئ مطار سفنكس الدولي عام 2016، داخل حدود محافظة الجيزة غرب القاهرة، ويقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45، بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ورفع الضغط والكثافة عن قلب القاهرة، حيث يخدم هذا المطار مدن «الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، والسادات» وبعض المحافظات مثل « بنى سويف والفيوم جنوبا، ومحافظات الوجه البحري شمالا».

تزويد المطار بنظام هبوط آلي

2 - تم تزويد المطار بنظام هبوط آلي (ILS/DME) للاتجاه 34L وهو يتكون من محطة تحديد محور المدرج (Localizer (LLZ ومحطة تحديد زاوية الهبوط (Glide Path (GP وجهاز قياس المسافة (DME) وقد أشرفت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية (NANSC) بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في إنشاء هذا النظام الذي يُمكّن الطيارين من الهبوط الآمن.

3- المطار يستهدف الطائرات الصغيرة والطائرات المتوسطة الحجم code-D التي يكون متوسط عدد ركابها 150 راكبا، وجار توسعة مبنى الركاب بهدف زيادة المساحة الإجمالية للمبنى إلى 23 ألف متر مسطح بدلا من 3600 مترا، بطاقة استيعابيه 1.2 مليون راكب سنويا، وذلك تشجيعا لسياحة اليوم الواحد، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات وأبو الهول، والمناطق الأثرية بمنطقة الجيزة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلينا.

4 - تم الافتتاح التجريبي للمطار في 15 أكتوبر 2018 وفي 24 فبراير 2019 استقبل أول رحلة طيران دولية قادمة من مطار أثينا الدولي باليونان، ويعد مطار سفنكس الدولي، واحدًا من أهم المطارات الجديدة التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدني للنهوض بالسياحة، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية.

توقعات بزيادة كبيرة في أعداد السائحين

كانت بعض الإحصائيات المتخصصة، أكدت أن المطارات المصرية، ستشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة عقب الإعلان عن قرب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي، أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما زاد من أهمية البدء في تطوير وتوسعة المطار، والمتوقع افتتاحه خلال سبتمبر القادم.

دعم كامل من الدولة المصرية

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن أن الدولة المصرية تسعى دائما لتقديم الدعم الكامل والوقوف بجانب قطاعي الطيران والسياحة مثمنا التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي.