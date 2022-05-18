مكرم تبحث ملف المهاجرين والعاملين بالخارج مع وزيرة العمل السودانية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان الشقيق، لتبادل الخبرات حول قضايا الهجرة والعاملين بالخارج، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات المتعلقة، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير الصادق عمر، نائب رئيس البعثة السودانية في مصر، والمستشار حسام حسين، والسيدة زينب العبيد.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بتأكّيد عمق العلاقات بين الشعبين، مثمنة تجربة الأشقاء في السودان في التعامل مع ملف المغتربين، وتنظيم الجاليات السودانية حول العالم، مشيدة بدور نوادي المغتربين السودانيين في الخارج، ودعم العمالة الوافدة حتى تستقر أوضاعها، فضلًا عن احترام القوانين للبلد المضيف.

مكرم تشيد بدور نوادي المغتربين السودانيين في الخارج

ورحبت وزيرة الهجرة بالتعاون مع الأشقاء في السودان وتبادل التجارب في العديد من الملفات ومن بينها الخبراء بالخارج، حيث استعرضت تجربة مصر في مؤتمرات «مصر تستطيع»، الذي تنطلق النسخة السادسة منه في ختام الشهر الجاري، وكذلك جهود عودة العالقين وإعادة الإدماج في مصر، والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتوفير فرص استكمال الدراسة للطلاب العائدين من أوكرانيا في مصر.

وزيرة الهجرة: تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة

وتابعت وزيرة الهجرة أنَّ تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة، وكان هناك تعاون سابق بين وزارة الهجرة والجانب السوداني، وهو ما أثمر عن فكرة إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، كما تناولت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» ودورها في دعم الهوية، وكذلك البرامج الموجهة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج لتعزيز ارتباطهم بالوطن.

ومن ناحيتها، أوضحت سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان، أنَّ وزارة الهجرة المصرية نجحت في العديد من الملفات التي نعتبرها نموذجا ملهما في السودان، وقالت: «حرصنا على لقاء اليوم للتعاون بشكل أكبر في مختلف الملفات»، مثمنة جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن.

وزيرة الهجرة ترحب بالتعاون مع الأشقاء السودانيين: نتقاسم تاريخا وحضارة

وتناولت وزيرة العمل السودانية عددًا من القضايا المتعلقة بالمهاجرين والعاملين بالخارج من الأشقاء السودانيين، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة المصرية للمضي قُدما في إضافة المزيد من التعديلات الإيجابية في هذا الإطار، كما عرضت تجربة السودان في إيفاد العمالة إلى الخارج والضوابط المنظمة لها، وكذلك دور الجاليات السودانية بالخارج تجاه المشاركة في جهود التنمية.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بكل سبل التعاون مع الأشقاء في السودان، قائلة: «إننا نتقاسم تاريخا وحضارة، وعلينا أن ننطلق للمستقبل معا بخطى واثقة، وبجهود أبنائنا في الداخل والخارج».