إحباط تهريب أقراص مخدرة وحشيش بمطار القاهرة.. كانت بحوزة مصري قادم من إيطاليا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وقطعة من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

طريقة إخفاء أقراص مخدرة وحشيش بحوزة راكب

وفي بيان صحفي صادر عن مصلحة الجمارك، أوضح أنَّه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مالبنزا الإيطالي على رحلة طائرة خطوط إير كايرو اشتبه محمد الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنه الخط الاخضر فى راكب مصري قادم من ايطاليا يتحرك بعربه الحقائب مسرعا ويبدو عليه علامات القلق والارتباك.

الراكب ينكر حمله مواد ممنوعة وعملية التفتيش تكشف الحقيقة

وتابع البيان، «بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة، أجاب بالنفي».

أمر مفتشي الجمارك بمطار القاهرة، بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء علي مامور الجمرك المعينة علي جهاز الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قام بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 150 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة تزن 20 جرام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام مطار القاهرة مبني رقم 1 مدير إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى