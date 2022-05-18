بعد فترة من التجهيزات، قرر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم افتتاح مشروع إسكان نقابة المهن التمثيلية ودار للمسنين لأبناء النقابة تحمل اسم «بيت الفنانين»، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر يوم 30 يونيو المقبل.

تفاصيل مشروع إسكان ودار للمسنين بنقابة المهن التمثيلية

وقال أشرف زكي لـ«الوطن» إن المشروع بدأت فكرته منذ فترة، وسيكون الافتتاح متماشيا مع نهج الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن المشروعات الضخمة التي يتم افتتاحها بشكل دوري تحت قيادته.

مشروع إسكان نقابة المهن التمثيلية

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن مشروع إسكان النقابة يتم العمل عليه منذ أكثر من 6 سنوات، وتم الانتهاء منه تماما، وجار تسليم وحدات النقابة.

وتبذل نقابة المهن التمثيلية جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية من أجل خدمة أعضاء نقابة المهن التمثيلية وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بالأعضاء، كما أن الفنان أشرف زكي مهتم بشكل كبير بمشروع العلاج الخاص بالنقابة وعلاج ونقل الفنانين إلى المستشفيات، كما حدث في الآونة الأخيرة من نقل أكثر من فنان إلى المستشفى، وتكفلت النقابة بعلاجهم.

وتوسعت جهود نقابة المهن التمثيلية خلال الفترة الماضية، حيث شمل مشروع العلاج أيضاً الفنانين غير الأعضاء، في محاولة منهم لتغطية حاجات الفنانين بشكل موّسع، وذلك تحت رعاية جهود نقابة المهن التمثيلية وأعضائها.

أعضاء نقابة المهن التمثيلية

تأتي كل تلك الجهود من نقابة المهن التمثيلية ونقيبها وأعضائها، الذين تم اختيارهم في انتخابات التجديد النصفي، التي كانت في شهر نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 6 مرشحين من أصل 15، وهم: منير مكرم وأيمن عزب وعزوز عادل وهشام عطوة ووائل عبد الله وأحمد علي.