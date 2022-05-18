طقس سوهاج اليوم.. حار نهارا ومعتدل ليلا والعظمى تسجل 36 درجة

يشهد طقس سوهاج اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة، في ظل استمرار الموجة الحارة التي تضرب المحافظة، ليكون الطقس حارا مشمسا نهارا ومعتدلا ليلا.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة سوهاج 36 درجة مئوية للعظمى، و22 درجة للصغرى.

طقس محافظة سوهاج اليوم الأربعاء

وتشهد محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، طقسا حارا نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، كما تشهد محافظات القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، طقسا حارا نهارا لطيفا ليلا، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد 35 درجة مئوية للعظمى و21 درجة مئوية للصغرى، فيما يسجل جنوب الصعيد 41 درجة مئوية للعظمى في طقس شديد الحرارة بينما الصغرى 24 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الخميس

ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الغد الخميس، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد 35 درجة، أما جنوب الصعيد فيتجاوز حاجز 40 درجة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.