العرض المسرحي «موت معلن» يختتم فعاليته بديروط.. وتكريم أبطاله

اقيم العرض المسرحي «موت معلن» ضمن فعاليات عروض الفرق المسرحية بفرع ثقافة أسيوط، بمقر مدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بديروط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الفن ونشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح وتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وبإشراف الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبإشراف المهندس محمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

فعاليات قصرثقافة ديروط

ونظم العرض قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبوالعيون، وهو من تأليف جابرييل جارسيا ماركيز وإعداد خالد رسلان وتنفيذ ديكور محمود بدر وتنفيذ ملابس محمد شاهين تصميم ديكور وملابس الفنانة فاطمة فاخر ودراما حركية واستعراضات أحمد مختار وإخراج الفنان محمد لطفي عثمان.

أحداث العرض المسرحي «موت معلن»

العرض المسرحي «موت معلن» قصة حقيقية تدور أحداثه في كولومبيا عن جريمة قتل تحدث في الميدان وأمام الجميع دفاعا عن الشرف، ولكن هل حقا المجني عليه هو من ارتكب هذه الجريمة وأفقد الفتاة عذريتها؟ أم تم تلفيق التهمة له لأنه مهاجر من أصول عربية.

تكريم المشاركين بالعرض

وقد تم تكريم كل من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط و محمد اسماعيل عبدالعزيز النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بأسيوط، و محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد كمال مدير إدارة الأمن بديروط وعلاء صلاح عبدالوهاب مدير إدارة مدرسة ديروط الثانوية الميكانيكية العسكرية والدكتور أحمد فرغلي الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة وكذلك تكريم المخرج محمد لطفي عثمان على تعاونهم المميز في سبيل إنجاح العرض المسرحي.