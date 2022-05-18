مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب أتوبيس بكفر الدوار

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب على طريق «منية السعيد»، بدائرة مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار، كما تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بانقلاب أتوبيس في كفر الدوار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، ويجري عمل الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات القانونية.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شخص يُدعى «مصباح خميس عبد الدايم»، وجرى التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي على «صحراوي إسكندرية»

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند منطقة الكيلو 70، باتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، في وقت سابق، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.