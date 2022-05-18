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مينا عبد الرؤوف رئيسا للإدارة المركزية لدار الكتب

كتب:

إلهام زيدان
04:41 م | الأربعاء 18 مايو 2022
الدكتور مينا عبد الرؤوف

الدكتور مينا عبد الرؤوف

صدر قرار بانتداب الدكتور مينا عبد الرؤوف رمزي، أستاذ استرجاع المعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، رئيسا للإدارة المركزية لدار الكتب المصرية.

معلومات عن مينا عبدالرؤوف 

مينا عبدالرؤوف له العديد من الأبحاث العلمية في مجال تقنيات المعلومات، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وشارك كمحكم لعدد من الدوريات العربية والأجنبية، وحاصل على جائزة الدكتور شوقي محمود سالم في مجال إدارة المعرفة والمعلوماتية من أكاديمية البحث العلمي.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.