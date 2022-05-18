ضبط 140 كيلو فراخ فاسدة قبل توزيعها على المطاعم بسوهاج

شنت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري في محافظة سوهاج، حملة مكبرة على الأسواق، بالاشتراك مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط 140 كيلو فراخ فاسدة وملوثة بالمخلفات والريش والحشرات، قبل توزيعها على عدد من المطاعم بسوهاج.

تعليمات محافظ سوهاج للرقابة على الأسواق

يأتي تنفيذ هذه الحملات بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري، بتكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات للحفاظ على صحة المواطنين

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لإعدامها، وأضاف أن الحملات ستستمر بشكل دوري، من أجل التأكد من جودة اللحوم المعروضة في أسواق المحافظة، من أجل ضمان وصول غذاء سليم للمواطن السوهاجي.

الاجتماع الدوري بمحافظة سوهاج

في سياق آخر، عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية بمحافظة سوهاج.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع تطوير سوق المزلقان الأوسط بمدينة جرجا، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة جرجا بالعمل على نقل الباعة الجائلين من السوق القديم، كما وجه مسئولي المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء الموقف القديم من السيارات.

وكذلك ناقش الاجتماع موقف خطة إحلال العدادات الميكانيكية للمياه بعدادات مسبوقة الدفع، حيث تم عرض ما قامت به الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه في هذا الشأن، ووجه المحافظ بالتنسيق مع شركة المياه للانتهاء من خطة الإحلال في أسرع وقت.