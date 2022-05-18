حكاية «سبعيني» مات داخل شقة عشيقته بالعجوزة.. التليفون كشف سبب الوفاة

توفى مسن سبعيني داخل شقة عشيقته بالعجوزة، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفى كانت تربطه علاقة غير شرعية بسيدة، وكان يتردد عليها في منزلها وقت وجود زوجها خارج المنزل، نظير حصولها على مالبغ مالية منه، وفي آخر لقاء بينهما، تعرض لحالة إجهاد شديدة لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة.

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، بأن جثمان المتوفى ليس فيه أي إصابات ظاهرة تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأن مناظرة الجثمان بينت أن المسن كان يرتدي ملابسه، وملقى جثمانه على سلالم العقار بالطابق الخامس، وبفحصه تبين وجود بطاقة الرقم القومي فقط.

وفاة العشيق داخل منزل عشيقته

أوضحت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، أن العشيقة كانت تستعين بابنتها البالغة من العمر 18 سنة لمراقبة الطريق قبل عودة والدها إلى المنزل، وعندما توفي العشيق داخل الشقة، أسرعت العشيقة بسرقة هاتفه المحمول من أجل حذف الاتصالات الهاتفية بينهما، وأخرجت الجثمان بمعاونة نجلها على سلالم العقار أمام شقتها، وتظاهرت بين السكان بوجود رجل مسن يجلس على سلالم العقار في حالة غيبوبة.

سرقة 1000 جنيه من مسن العجوزة

تبين من التحريات، أن زوج العشيقة استولى على مبلغ 1000 جنيه من المسن المتوفى، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكنت المباحث من القبض على العشيقة وزوجها وابنتها، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ونسبت النيابة العامة للعشيقة، ممارسة الدعارة دون تمييز نظير مبالغ مالية، بينما نسبت جهات التحقيق للزوج، تهمة السرقة، واتهمت الابنة بتسهيل الدعارة.