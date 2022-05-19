«تي سي آي سنمار» للكيماويات تعلن زيادة إنتاجها في مصر بنسبة 100%

احتفلت شركة «تي سي آي سنمار» العالمية للكيماويات، بإطلاق تقرير الاستدامة الثالث للعام 2020/2021، الذي يلقي الضوء على المجهودات التي تبذلها الشركة، والتحديات التي تواجهها منذ بداية رحلتها نحو تحقيق الاستدامة في عام 2019.

جهود الشركة في الحفاظ على موارد الأرض

ويركز التقرير بشكل أساسي على النهج الذي تتبناه الشركة للحفاظ على موارد الأرض من أجل الأجيال القادمة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، وتعد «تي سي آي سنمار» للكيماويات واحدة من شركات البتروكيماويات العالمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنشر تقرير الاستدامة السنوي، وفقًا لإرشادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وحضر الاحتفال كل من «بي إس جايارامان»، رئيس مجلس إدارة شركة «تي سي آي سنمار» للكيماويات، و«إس جانيش كومار»، العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنهم سامح فهمي ومصطفى البحيري.

جايارمان: نسعى دائماً للاتجاه نحو الطرق المبتكرة

من جانبه، قال «جايارمان»: «نسعى دائمًا للاتجاه نحو الطرق المبتكرة، بهدف تعزيز الاستدامة حتى نكون على استعداد لمواجهة المستقبل، فلا نركز على التطور الذي وصلنا إليه في الوقت الراهن فحسب، بل أيضًا على العمل على المخاوف المستقبلية مسبقًا، ومن خلال هذا التقرير، نركز على ما أحرزناه من تقدم فيما يخص التحديات والمصاعب التي تواجهنا بهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة».

تسليط الضوء على الركائز الأساسية

وسلط «جايارامان» الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، التي تتضمن الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وتمكين المرأة، بناء قدرات الشباب.

وفيما يخص البعد البيئي، قال: «نعمل دائمًا على الاستغلال الأمثل لموارد البيئة، بالإضافة إلى اتباع سلوكيات الأمن المستدام وتوفير بيئة عمل مستدامة بهدف تحقيق أفضل الممارسات البيئية والجوانب التنفيذية، وكذلك تفعيل خطة الأمن والصحة، وكلها طرق تساعدنا في مواجهة تحديات المستقبل، بما يساند الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، والتي أسند إليها استضافة مؤتمر المناخ العالمي هذا العام».

«كومار»: نحرص على تحقيق الشفافية

من جانبه، عبر «إس جانيش كومار» عن أهمية تقارير الاستدامة التي تقوم الشركة بإعدادها، قائلًا: «نعتبر هذه التقارير وسيلة أساسية في التواصل مع أصحاب المصلحة، وهو ما يوضح حرص الشركة على تحقيق الشفافية، وكذلك تنفيذ خطط وممارسات الاستدامة، والتي تعد جزءًا من استراتيجية النمو».

زيادة الإنتاج بنسبة 100%

وأضاف: «نحن كمصنع رئيسى لمادة الـبولي فينيل كلورايد في مصر، نعلن عن زيادة إنتاجنا منها بمقدار 120.000 إلى 245.000 MT، محققين زيادة بنسبة 100٪ في الإيرادات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ في عام 2021، مقارنة بـالنسبة التي وصلنا إليها في 2020، وفيما يخص الجوانب التنفيذية، فقد خصصنا 18.3 مليون جنيه للحصول على نظام متطور لمكافحة الحريق، هذا إلى جانب ما نبذله من جهود لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال إجمالي الإنفاق المخصص لأنظمة إدارة البيئة والنفايات، الذي تجاوز 14.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 45.7 مليون جنيه مخصص لمشاريع الحفاظ على المياه مثل مشروع البئر الارتوازية وتطوير محطات معالجة وتدوير المياه ZLD، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي».

أهداف التنمية المستدامة

وتعمل «تي سي آي سنمار» على تقديم المزيد من الإنجازات على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال التزامها بأهداف التنمية المستدامة ورؤيتها نحو المساهمة في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أن الشركة نجحت في تحقيق تسعة من أهداف الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وثمانية من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بذات المنظمة.