ضبط مخدرات بقيمة 650 ألف جنيه في حملات موسعة بالإسماعيلية وأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن «الإسماعيلية – أسيوط»، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركزي شرطة «القصاصين»، بالإسماعيلية و«البداري»، في أسيوط، مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت مديرية أمن الإسماعيلية، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو زنة 20 كيلو جرام، ودراجة نارية دون لوحات، ومبلغا ماليا، وهاتف محمول.

ضبط 2 كيلو هيروين وهيدرو

كما ضبطت الأجهزة الأمنية إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة القصاصين، حال تواجدها بمسكنها وفي حيازتها كمية من مخدر الهيدرو، زنة 1 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وأقراص ترامادول المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما ألقت القوات القبض على عاطل، محكوم عليه بالسجن 6 سنوات، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، زنة 1 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن أسيوط

ونجحت حملة بمديرية أمن أسيوط في ضبط شقيقين لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، حال تواجدهما بمسكنهما، وفي حيازتهما كمية من مخدر الأفيون، زنة 2,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وفرد روسي وعدد من الطلقات و2 دراجة نارية دون لوحات، وسيارة ربع نقل دون لوحات، ومبلغ مالي، و2 قطعة سلاح أبيض، وميزان حساس، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 650٫000 جنيه تقريبًا.