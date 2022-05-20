حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان رابع الأبراج الفلكية، ويتسم مولود برج السرطان بالقدرة الكبيرة على الكتمان فهو قادر على الاحتفاظ بأسراره وأسرار الغير لمدة طويلة دون أن يبوح بها لأحد، فهو يكره أن يتدخل أي شخص في أموره الخاصة، ويحب أن يحتفظ بخصوصيته في مختلف أمور حياته.

مواصفات برج السرطان

ويتميز مولود برج السرطان بقدرته الكبيرة على الالتزام في عمله، فهو يجتهد بدرجة كبيرة كي يصل لأعلى المناصب في حياته العملية، وهو من أبرز الأبراج التي تحصل على مناصب قيادية في سن صغيرة بسبب كفائته في العمل.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يجب أن تراقب الجميع معظم الوقت خاصة في عملك، إذ أن توقيعك على الأوراق اليوم ربما لا يكون في صالحك إذا لم تحسب كل الأمور جيدًا، لذا عليك التركيز قبل كل خطوة تأخذها وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا، تجنب العصبية وتحكم اليوم في حساسيتك الشديدة، إذ أن العصبية والشجار ريما يؤديان لخسارتك أقرب الناس إليك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.