رئيس قناة السويس يبحث تطوير الكوادر البشرية مع منظمة «Lloyd's Register»

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون المشترك مع رئيس تطوير الأعمال بالشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة لويد ريجيستر لتطوير ورفع كفاءة العاملين في الهيئة.

واستقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رالف بيكر، رئيس تطوير الأعمال للقطاع الملاحي والبحري بالشرق الأوسط وإفريقيا بالمنظمة بمبنى الإرشاد التابع للهيئة في الإسماعيلية.

أسامة ربيع: هدفنا رفع الكوادر البشرية

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة لديها اهتمام بتوسيع نطاق التعاون في المجالات المرتبطة بتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم مع ترسانات الهيئة في الإشراف على بناء الوحدات البحرية، وإصدار شهادات صلاحيتها للملاحة الدولية طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO، فضلا عن إصدار الشهادات الدولية السنوية للقاطرات والوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والفنية ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها، مشيرا في هذا الصدد، إلى تطلعه لتبادل الخبرات مع منظمة Lloyd's Register العالمية للمساهمة في رفع مستوى التدريب بمراكز التدريب الفنية التابعة للهيئة «الأبرانتية».

دعم جهود هيئة قناة السويس

وقال رالف بيكر، رئيس تطوير الأعمال للقطاع الملاحي والبحري بالشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة Lloyd's Register، عن ثقته في أن يثمر التعاون عن دعم جهود الهيئة لتنمية مواردها البشرية، مشيدا بما تمتلكه الهيئة من مقومات بشرية وفنية متميزة في المجالات المختلفة، لا سيما الخبرات التي يتمتع بها مركز تصميم بناء السفن والوحدات البحرية بترسانة بورسعيد البحرية.