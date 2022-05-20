«تحويشة 15 سنة غربة».. مستريح يجمع 45 مليون جنيه من ضحاياه بالغربية

قالت نجلاء سلطان، زوجة ضحية مستريح الغربية والذي استولى على نحو 45 مليون جنيه، من عدد من الضحايا، إن شقى غربة 15 عاما، ضاع بسبب النصب على زوجها من قبل أحد الأشخاص، ويدعي «محمد. ع»، بعد أن أخذ كل ما يمتلكون، وهو نحو 7 ملايين جنيه وهرب.

«شقا الغربة راح»

وأشارت زوجة ضحية مستريح الغربية، إلى أن زوجها عمر عصام، يعمل في السعودية من 15 عاما في مجال تسويق الحمام في دولة السعودية، وأنه ترك محل إقامته في مدينة سمنود، بمحافظة الغربية، وقرر السفر والعمل وأنها تعرفت عليه وتزوجها، وسافرت للعمل معه في السعودية من 6 سنوات، مدرسة في إحدى المدارس الدولية، وان المتهم مقيم مدينة المحلة الكبرى، وتعرفا على بعضهم وقرر مشاركته في العقارات من خلال شراء أراض والبناء عليها مقابل نسبة، وفي البداية نفذ وعده، وصدق في كلامه.

وأشارت في لايف أجرته جريدة «الوطن» معها، إلى تحقيق مكسب في البداية وصدق المتهم، جعل زوجها يقوم ببيع كل ممتلكاته ومدخراته وبلغت نحو 7 ملايين جنيه لتشغيلها معه مقابل أرباح شهرية، وكان ملتزما في البداية بدفع الفوائد، غير أنه بعد فترة بدأ المتهم في التعذر عن دفع الأرباح الشهرية والتهرب منهم ورفضه رد أصل المبلغ المالي، فتأكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب.

تركت عملها في السعودية بحثا عن حقها

وأوضحت أنها قررت العودة إلى مصر وترك عملها وزوجها في السعودية، بحثاً عن حقهم، وملاحقة المتهم قضائياً، مؤكدة أن المستريح صادر ضده العديد من الأحكام الجنائية في عدد من قضايا النصب والشيكات بدون رصيد، وتطالب بالقبض عليه ورد المبالغ إلى أصحابها من الضحايا الآخرين.