نيفين محمود تطرح أغنية «مع الوقت» (فيديو)

طرحت الإذاعية والمُغنية نيفين محمود، المُذيعة براديو «ميجا إف إم»، أغنية جديدة تحمل اسم «مع الوقت»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

صُناع أغنية مع الوقت لـ نيفين محمود

تعاونت نيفين محمود، مع أغنيتها الجديدة «مع الوقت»، مع الشاعر أحمد حسن راوول، والملحن إلهامي دهمية، والموزع أحمد حسام، والمكساج لـ أحمد حسام، وجيتار باسم سعيد، وتوزيع ديجيتال «قنوات ميوزيك».

وتقول كلمات أغنية مع الوقت: «الشيلة بجد تقيلة.. والعقل قليل حيلة.. مواضيع مالهاش ماسكة وعَدلة معادلة.. ومالهاش تقفيلة لخبطة جوة الترتيبة.. ولا ده إحساس بالخيبة ولا الدنيا اتقلبت لعبة ومعرفتش أكون لعّيبة».

نيفين محمود تُقدم برنامج مكبرناش على ميجا إف إم

يذكر أنّ نيفين محمود تُقدم برنامج «مكبرناش» يوميًا عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إحدى الإذاعات التابعة لراديو النيل، وهو برنامج موجه للأطفال، وتستضيف بعضهم في بعض الحلقات وتنظم لهم العديد من المسابقات والحملات التشجيعية.

وكانت نيفين محمود، قد أطلقت مؤخرًا حملة جديدة ضمن برنامجها مكبرناش، عبر إذاعة ميجا إف إم، حاورت من خلالها العديد من الأطفال، حيث حرصت بعدها على توجيه الشكر لأولياء أمور هؤلاء الأطفال، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شكرًا لكل أب وأم اداني الفرصة أني أقابل ولاده.. ويشاركوا معايا في أحلى حلقات لـ مكبرناش.. وشرف ليا أني أكون جزء من يومكم الصبح.. بحبكم حب ما يتوصفش».