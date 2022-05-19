حمود بيكا من كواليس أغنيته الجديدة: «بوعدكم بفيلم سينمائي مش كليب وخلاص»

روج مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لأغنية الجديدة بالتعاون مع علي قدورة، المُقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ونشر حمو بيكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من كواليس الكليب، مُعلقًا عليها بقوله: «بنوعدكم بفيلم سنيمائي مش كليب وخلاص.. بكرة الساعة 3 العصر برومو مهرجان كل الجهات خصمت».

مع بدء موسم الصيف.. منع حمو بيكا من إحياء حفلات داخل مصر

يذكر أنّ حمو بيكا، رسب في اختبارات نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، إذ كشفت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»، أن موقف حمو بيكا من إحياء الحفلات هذا الموسم لم يتغير، وما زال ممنوعا من إحياء أي حفل، أو الحصول على تصاريح من النقابة.

كما كشف مصدر نقابي لـ«الوطن»، أن المجلس أخطر كل الأندية وأماكن الحفلات بقائمة المؤديين الممنوعين من الغناء، وحال تواجدهم سيتم فرض عقوبات قاسية على من يسمح لهم بالغناء.

ورسب حمو بيكا مرتين في اختبارات الموسيقيين، ورفضت النقابة تقديم أوراقه للمرة الثالثة، إلا بعد مرور ما يقرب من عام على آخر مرة تقدم فيها، نظرا لأن قانون النقابة لا يسمح للفرد بالتقدم مرتين خلال عام واحد.

حمو بيكا يقضي إجازة الصيف بصحبة زوجته في الغردقة

مؤدي المهرجانات حمو بيكا، ظهر مؤخرا برفقة زوجته في الغردقة لقضاء عطلته الصيفية، وكتب «بيكا»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا على صورة برفقة زوجته: «حب عمري»، وحرص على مشاركة جماهيره ومتابعيه، صور وهو يحتضن زوجته في المطار.