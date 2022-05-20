الخشاب تعتذر لجمهورها عن حالة انعزالها الأخيرة: «كنت بمر بفترة صعبة »

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حالتها النفسية، وذلك بعدما ابتعدت لفترة عن السوشيال ميديا بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أنها كانت تمر بفترة صعبة.

حبايبي وحشتوني اوي طمنوني عليكم في الامتحانات حقكم عليا انا كنت ففتره صعبه جدا بس الحمد لله بدعيلكم من قلبي ربنا يوفقكم ويقويكم وميضيعش تعبكم علي الفاضي وان شاء الله اباركلكم النجاح، بحبكم. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) May 19, 2022

وكتبت سمية الخشاب :«حبايبي وحشتوني جدا طمنوني عليكم في الامتحانات، حقكم عليا أنا كنت بمر بفترة صعبة جدُا بس الحمد لله بدعيلكم من قلبي ربنا يوفقكم ويقويكم وميضيعش تعبكم علي الفاضي وإن شاء الله أبارك لكم على النجاح، بحبكم».

وفاة والدة سمية الخشاب

وقد أعلنت الفنانة سمية الخشاب منذ أسابيع عن وفاة والدتها عبرصفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «إنا لله وانا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء».

آخر ظهور فني لسمية الخشاب

يذكر أن أخر مشاركة فنية لسمية الخشاب كانت في دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل «ملحمة موسي»، والتي كانت تدور أحداثه حول تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة المسلسل محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، ضياء عبد الخالق، منذر رياحنة، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير.