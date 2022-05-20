للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. روسيا تسير رحلتين «شارتر» أسبوعيا لمصر

تبدأ شركات السياحة الروسية وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، تسيير رحلات طيران عارض منخفضة التكاليف إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بداية من يوم 28 مايو المقبل.

وقال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إن إحدى شركات الطيران الروسية ستبدأ تسيير رحلتين أسبوعتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بمعدل رحلة أسبوعية لكل مدينة، لافتا إلى أن تلك الرحلات تٌمثل بداية جيدة لعودة الرحلات الروسية لمصر بشكل تدريجي بعد توقف دام لنحو 3 أشهر.

تسويق الرحلات لمصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة الروسية بدأت من جديد فى تسويق برامجها لزيارة المدن السياحية المصرية بمحافظتى البحرالأحمر وجنوب سيناء لاسيما الغردقة وشرم الشيخ، لافتا إلى أن تلك الرحلات التى ستنطلق نهاية الشهر الجارى ستكون بروفة لإحتمالية زيادة عدد تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما كان هناك إقبالا كبيرا من السياح الروس على زيارة مصر.

ألمانيا الأولى عالميا فى إرسال السياح لمصر

وأشار فايز إلى أن الحركة السياحية الوافدة حاليا إلى كل من الغردقة ومرسى علم جيدة للغاية، موضحا أن ألمانيا تحتل حاليا المركز الأول كأكثر الدول الأوربية إرسالا للسياح للمدن السياحية الشاطئية المصرية، موضحا أن الأشهر القليلة المقبلة ومع حلول الموسم السياحى الصيفى ستشهد معدلات الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول وبخاصة الأوربية زيادة كبيرة.

وكان محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أكد فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيكون الأعلى في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال الـ7سنوات الأخيرة، وذلك بفضل الحجوزات الحالية والمستقبلية للعديد من الدول للقدوم إلى مصر خلال الأشهر المقبلة، وأضاف أن هناك العديد من الدول الأوربية، إضافة إلى دول جنوب شرق أسيا وأمريكا أعلنت تسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية خلال الشهور الـ4 المقبلة.