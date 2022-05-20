ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية موجهة لكوادر المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة»، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

ورشة عمل لكوادر المجلس القومي للمرأة

واختصت الدورة الثامنة عشر، كوادر المجلس القومي للمرأة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بالتحديات التي يواجهها الأمن القومي.

وتم خلال الورشة التدريبية مناقشة عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، أبرزها: «نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التي تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين..

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.