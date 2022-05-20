الاتحاد العام للطلبة الأفارقة: مصر أكبر دول العالم استقبالا للطلاب

قال عبد الرحمن سيد المختار رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر والطالب بكلية الطب جامعة المنصورة إنه يرتدي «الدراعة» في يوم أفريقيا، وهو الزي الرسمي في موريتانيا، وله أشكال عديدة وخامات عديدة.

اليوم الأفريقي في 25 مايو

وهنأ المختار في حوار مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، كل الأفارقة باليوم الأفريقي الذي يوافق 25 مايو، والذي يرجع تخليده لاجتماع الأباء المؤسسين لأفريقيا، التي كانت تقع أغلبها تحت وطأة الاستعمار، لطرد المستعمر وتحقيق وحدة حقيقية لأفريقيا، وتم تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي هي الآن الاتحاد الأفريقي، وهو يوم مهم لتذكر أهمية الوحدة في القارة السمراء.

مصر تحتوي على أقدم الاتحادات الأفريقية في العالم

وأكد رئيس الاتحاد العام لـ الطلبة الأفارقة في مصر أن مصر من أكثر الدول العالمية التي يدرس بها طلاب أفارقة ويوجد بها أقدم الاتحادات الأفريقية الموجودة بالعالم، مثل إريتريا والصومال، وفي عام 1986 بعد تحويل الرابطة الأفريقية إلى الجمعية الأفريقية، وبتوجيهات من وزير الخارجية المصري الأسبق بطرس بطرس غالي تأسس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة.

وأكد المختار أن الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر أصبح جامعا لكل الاتحادات الوطنية الأفريقية منذ عام 1986 وحتى 2022، ويمكن من خلاله أن يجتمع الطلاب الأفارقة ويمارسوا الأنشطة التي تلاقي اهتماماتهم، موضحًا أن منصب رئيس الاتحاد يكون بالانتخاب كل عام.

وقالت مريم عبد الله الأمين العام لاتحاد الطلبة الأفارقة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم انتخاب فتاة لمنصب الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الأفارقة منذ إنشاء الاتحاد منذ أكثر من 35 عامًا، مشيرة إلى دور مصر في دعم الفتيات لتولي المناصب القيادية.