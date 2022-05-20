تفاصيل الأزمة الصحية لمصطفى كامل: تعرض لها أثناء القيادة واستنجد بنجله

كشف الشاعر الغنائي محمد عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل، وذلك بعد تداول أخبار عن تدهور حالته الصحية، ما تطلب نقله إلى المستشفى، وفقا للصورة التي نشرها الفنان أحمد العيسوي أثناء تواجد «كامل» في المستشفى وطالب من الجمهور الدعاء له، عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالي الفنان مصطفى كامل».

وقال الشاعر محمد عبد العزيز، إن الفنان مصطفى كامل تعافى تماما وهو متواجد حاليا في منزله، وكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب الإجهاد في العمل، من خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، موضحا: «بفضل الله وكرمه تعافى الفنان مصطفى كامل أخويا وصديقي وعشرة العمر، وهو بخير في منزله بعد أزمة صحية تعرض لها نتيجة إجهاد شديد بسبب ضغوطات العمل في ألبومه الجديد على حساب الإهمال في صحته وعدم الراحة المطلوبة».

الشاعر محمد عبد العزيز عن تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى كامل: بصحة جيدة في منزله

وتابع: «قد تم علاجه بعد ما استنجد بابنه فتحي الذي نقله للمستشفى، لأن مصطفى فاجأته الأزمة أثناء قيادته السيارة وحده، وقد تأكد الفنان حسن دنيا على سلامة مصطفى كامل بنفسه حتى وصل إلى منزله»، متابعا: «حمدا لله على سلامتك يا أخويا وخد بالك على صحتك وربنا ما يعيدها تاني».

«عنوان الحياة» أولى أغاني ألبوم مصطفى كامل الجديد

ويعمل الفنان مصطفى كامل على ألبومه الجديد، الذي طرح أول أغنياته «عنوان الحياة» تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهي من كلماته وألحانه، توزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وكان من المقرر أن يتابع طرح أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.